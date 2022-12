The Callisto Protocol: video mostra il gioco con mod italiana per l'8K con ray tracing

The Callisto Protocol è arrivato e non ha esattamente convinto tutti, ma questo non significa che non vi siano un buon numero di giocatori che si stanno dedicando a questa nuova avventura horror. Anche i modder sono già attivi e soprattutto lo è l'italiano AD Massicuro che ci propone ora una versione in 8K con effetti ray tracing.

AD Massicuro ci spiega di aver usato Reshade con un nuovissimo Shader per l'illuminazione in Ray Tracing noto come Ehsan's "NGLighting". Al pari dell'RTGI, questo Shader è in grado di "riprodurre ombre e luci realistiche utilizzando le informazioni dello spazio su schermo". Si tratta di uno shader dalle prestazioni incredibili, ci spiega il modder, che ricorda anche che si tratta di uno shader gratuito che potete trovare a questo indirizzo.

Il modder ci spiega anche di aver migliorato il Bloom, il Depth of Field e di aver dato un tocco aggiuntivo di Color Grading a The Callistito Protocol, migliorando così la qualità grafica del gioco. Inoltre, ha aggiunto una mod "Shake Camera" che rende più cinematografica e coinvolgente ogni scena dell'avventura. Si tratta di molteplici piccoli accorgimenti che migliorano l'esperienza complessiva.

Con queste modifiche, il gioco viene eseguito in 8K, grazie all'utilizzo di una RTX 4090 di Nvidia. Più precisamente, il computer utilizzato per eseguire il gioco in questo formato monta le seguenti componenti:

Scheda madre: Asus Prime A z790

CPU: Intel 13700K

RAM: 32 Gb DDR 5

GPU: RTX 4090 Asus Tuf

SSD: Samsung 980 pro 1 TB

HDD: W.D. 1 TB

AIO WC: Artic freezer II 280 Rgb

Supply: EVGA Supernova G3 850 Watt

Diteci, cosa ne pensate del risultato finale?