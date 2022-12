F1 22: aggiornamento 1.16 disponibile, ecco le correzioni apportate al gioco

Codemasters ha pubblicato un nuovo aggiornamento per F1 22, precisamente il numero 1.16 (calcolato come 1.016 su PS5). Questo update serve per correggere tutta una serie di problemi presenti nella varie versioni del gioco. Ecco l'elenco delle correzioni:

L'evento a tempo limitato Eliminazione è ora disponibile.

Risolto un problema per cui i giocatori e l'IA potevano ricevere un SQ errato in gara per non aver usato più mescole gomme.

Risolto un problema per cui le opzioni di assegnazione delle mescole gomme non erano visibili nei salvataggi della carriera in corso.

Risolto un problema per cui i giocatori non riuscivano a cambiare l'assegnazione gomme nei weekend della carriera dopo il primo weekend della stagione.

Tatiana Calderon sostituisce Cem Bölükbasi nella scuderia Charouz Racing System in F2 2022.

Risolto un problema per cui i veicoli di F2 2022 faticavano a terminare il 50% delle gare a Miami a causa di un consumo eccessivo di carburante.

Aggiunta di storia e statistiche nell'autosalone F2 2022.

Risolto un problema che causava un arresto anomalo su PS4 quando veniva caricata la modalità a schermo condiviso usando due volanti.

Risolto un problema in modalità Spettatore per cui le auto raggiungevano il limitatore di giri.

Risolto un problema per cui, su alcune auto, le luci del DRS sui volanti nel gioco non si accendevano durante l'ingresso nelle zone DRS.

Risolto un problema con le auto della Mercedes per cui una parte dell'ala anteriore appariva attaccata dopo aver subito danni.

Aggiornamenti e regolazioni dei colori della livrea Alpine.

Risolto un problema con le auto dell'Alfa Romeo per cui lo specchietto sinistro era mappato erroneamente con il materiale sbagliato.

Risolto un problema per cui Mick Schumacher non indossava un casco dopo aver cambiato team nella modalità carriera.

Varie correzioni minori.

Miglioramenti generali della stabilità.

La lista delle correzioni qui sopra indicata comprende tutte le modifiche ufficiali indicate dal sito di Electronic Arts.

Infine, vi lasciamo alla nostra recensione.