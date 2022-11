Hogwarts Legacy: video mostra la professoressa Mirabel Garlick di Erbologia

L'account ufficiale di Hogwarts Legacy ha condiviso un nuovo video che ci mostra la professoressa di Erbologia che potremo incontrare nel gioco: Mirabel Garlick.

Il video, che potete vedere qui sotto, ci mostra la professoressa di Erbologia, con i suoi lunghi capelli ramati intrecciati, la divisa gialla e verde e il cappello con fiori. In mano la donna tiene una qualche pianta.

Successivamente, vediamo una descrizione che recita, in traduzione: "Nata a Londra, la professoressa Garlick è cresciuta in una famiglia di Babbani e non si è mai sentita a casa propria fino a quando non è diventata una studentessa di Hogwarts."

Continua: "Infatti, vi dirà che non è sbocciata fino a quando non è arrivata alla famosa scuola di magia e stregoneria e non ha scoperto la propria straordinaria affinità con le piante magiche. Il suo modo di fare solare e il suo linguaggio floreale incanta colleghi e studenti, spingendo alcuni studenti a credere che un giorno li lascerà per un'altra serra. Mirabel Garlick, però, non abbandonerebbe mai i propri studenti. Quindi, se anche la giusta strega dovesse arrivare, dovrebbe semplicemente amare Hogwarts tanto quanto Mirabel."

