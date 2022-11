Super Mario Bros., il film: spunta uno spot pubblicitario con nuove scene

È spuntato in rete uno spot pubblicitario di Super Mario Bros. - Il Film per il mercato olandese (fortunatamente doppiato in inglese) della durata di circa 30 secondi con scene inedite, quindi mai viste nei due precedenti trailer ufficiali pubblicati da Nintendo e Illumination. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

A quanto pare lo spot è apparso nelle pubblicità di Twitch in Olanda e successivamente è stato ricaricato su YouTube. Considerando che per il momento non sono reperibili altre versioni in lingue differenti ci viene da pensare che la pubblicazione sulla piattaforma di Amazon sia avvenuta in anticipo rispetto ai piani di Nintendo a causa di un errore.

Nelle nuove sequenze vediamo Toad fare da guida a Mario nel Regno dei Funghi, una scena probabilmente cronologicamente ambientata poco dopo l'incontro tra i due visto nel primo trailer ufficiale.

Successivamente vediamo Mario alle prese con dei Tubi Warp, con scarso successo, un altro chiaro omaggio ai giochi della serie, come quelli visti nel trailer di ieri sera.

Vi ricordiamo che Super Mario Bros. - il Film debutterà nelle sale cinematografiche italiane il 6 aprile 2023. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni sul secondo trailer ufficiale pubblicato da Nintendo e Illumination.