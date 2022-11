Fallout, la serie TV: la storia sarà originale, Howard non voleva solo copiare i giochi

La serie TV di Fallout di Amazon racconterà una storia nuova, completamente separata dai giochi. Tale storia, però, sarà comunque parte del mondo di Fallout a noi noto.

Parlando con Lex Fridman nell'ultimo episodio del suo podcast, Todd Howard, direttore di Bethesda e produttore esecutivo della serie TV di Fallout, ha dichiarato di non aver apprezzato precedenti offerte di adattamento che proponevano solo di adattare la storia di Fallout 3 o 4 in un film. Tuttavia, quando è stata proposta l'idea di raccontare una nuova storia adiacente agli eventi dei giochi, Howard ha accettato.

"Quando le persone volevano fare un film, volevano raccontare la storia di Fallout 3 o la storia di Fallout 4, ed erano idee poco interessanti", ha detto. "Per questa serie, invece, abbiamo pensato: 'Ehi, facciamo qualcosa che esista nel mondo di Fallout'."

Un'immagine della serie TV di Fallout

"Non si tratta di raccontare la storia di un gioco. È fondamentalmente un'area della mappa. Raccontiamo una storia che si inserisca nel mondo che abbiamo costruito, che non infranga nessuna regola, che faccia riferimento a cose presenti nei giochi, ma che non sia una rivisitazione dei giochi", ha continuato. "Esiste nello stesso mondo, ma è una cosa unica, che lo arricchisce. Inoltre, le persone che non hanno giocato ai giochi e che non hanno potuto sperimentare quanto Fallout sia fantastico possono guardare la serie".

Ecco infine un video pubblicato da Amazon Prime Video per la serie TV di Fallout che conferma la fedeltà al gioco.