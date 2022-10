Fallout, la serie TV: video pubblicato da Amazon Prime Video conferma la fedeltà al gioco

Amazon Prime Video ha pubblicato un primo video ufficiale dedicato alla serie TV di Fallout. Non si tratta di un trailer, sia chiaro, ma di una sorta di dietro le quinte nel quale si parla del gioco e della serie TV.

Per iniziare, troviamo nientemeno che Todd Howard di Bethesda, il quale spiega che "Nell'immediato futuro qualcosa per il quale sono super interessato è la serie TV [di Fallout]. Un sacco di produttori cinematografici e altra gente ci hanno detto: 'Hey, potremmo creare un grande film', ma per dieci e più anni abbiamo detto di no perché non era la scelta giusta."

Vediamo poi Tim Cain, co-creatore della serie di Fallout, il quale spiega di essere felice che qualcosa che ha aiutato a creare è cresciuto e diventato un franchise. "Stiamo per trasformarlo in una serie TV!", afferma con orgoglio e un pizzico di sorpresa.

Istvan Pely, Art Director prezzo Bethesda, spiega invece di essere soddisfatto del fatto che la serie sia fedele alla visione originale e al design del gioco. "È rassicurante. Abbiamo fatto centro la prima volta, il nostro approccio a Fallout era corretto ed è la strada da seguire, anche passando a un medium differente."

Alla fine del video possiamo vedere anche un braccio di un'armatura atomica che passa una Nuka Cola a Jonathan Nolan, regista e produttore esecutivo della serie.

Vi ricordiamo infine che Amazon Prime Video ha anche pubblicato un'immagine della serie TV.