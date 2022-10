Naruto: il cosplay di Tsunade di bubaspinola è perfettamente realizzato

Naruto è una lunga saga con tanti personaggi interessanti e uno di questi è per certo Tsunade. Ora, possiamo vedere il cosplay di Tsunade realizzati da bubaspinola, che ci propone vari scatti fotografici di qualità.

Tsunade è una degli Hokage del Villaggio della Foglia. La donna è una grande guerriera, uno dei tre Ninja leggendari dell Foglia ed è in grado di evocare le lumache. La donna è anche un'abile guaritrice e diventa la maestra di Sakura. In questo cosplay, bubaspinola ha ricreato la ninija in modo perfetto.

Se siete fan di Tsunade e Naruto, allora dovreste vedere il cosplay di Tsunade di fabibiworld vi distrae per farvi perdere a carte. Ecco poi anche il cosplay di Tsunade di skadicos è baciato dal sole. Chiudiamo i nostri consigli con il cosplay di Tsunade di reberebelle non teme di mostrare i propri vizi.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da bubaspinola? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?