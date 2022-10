League of Legends: i DRX sono in finale, battuti i favoritissimi Gen.G

La seconda giornata delle semifinali dei Worlds di League of Legends si è conclusa e adesso sappiamo qual'è la squadra che raggiungerà i T1 alla finalissima del 5 novembre a San Francisco. I DRX, contro tutto e tutti, hanno vinto ancora. Lo hanno fatto regolando 3 -1 i Gen.G, la squadra che in molti dipingevano come la grande favorita. Per loro, però, non c'è stato molto da fare. L'entusiasmo di Zeka e soci ha avuto la meglio.

I DRX ai Worlds 2022

G1

La prima partita non ha avuto storia. Nonostante DRX siano riusciti a ottenere il primo sangue, Gen.G ha progressivamente preso in mano il match, abbattendo le torri avversarie e vincendo un paio di scontri di squadra. Questo ha consentito loro di ottenere un cospicuo vantaggio di denaro che hanno capitalizzato per sfondare le difese avversarie e arrivare nella base nemica.

G2

Per la seconda partita DRX ha scelto il lato blu. Un cambio che, perlomeno nei primi minuti, non ha portato ai risultati sperati. DRX, infatti, sono sembrati piuttosto timorosi di fronte ai titolatissimi avversari e in un paio di contese sono scappati all'ultimo, lasciando anche la prima uccisione a Gen.G. Anche in questo caso il team di Chovy ha preso un vantaggio economico, che gli ha consentito di gestire con maggiore sicurezza la mappa. Nonostante questo i DRX sono riusciti a riorganizzarsi, uccidere il primo drago e tirare giù quasi due torri consecutive, riequilibrando le forze in campo. Lontano dai riflettori, però, Gen.G continua a fare la sua partita. Mentre gli avversari si raggruppano per cercare di abbattere un avversario, loro portano avanti gli obiettivi, riprendono un vantaggio economico, abbattono due torri e danno sempre l'impressione di avere tutto sotto controllo.Poco dopo il minuto 20, però succede l'impensabile; Gen.G perde prima un drago e poi il primo teamfight della giornata, rimettendo tutto in parità. La marea è, però, cambiata, è DRX ha da quel momento messo in mostra una sinergia molto buona nei combattimenti. Gen.G, però, ha deciso di spingere in bot, sdoppiando la battaglia. Strategia furba, che rende il finale convulso, ma DRX riesce a controllare entrambi i fronti e ad affondare centralmente e pareggiare la serie.

G3

Per riprendersi dalla sconfitta, Gen.G sceglie il lato blu. I rapporti di forza tra le due squadre, però, non sembrano essere stato influenzati da questa cosa: DRX, infatti, mostra nuovamente delle buone sinergie e si porta avanti 4 uccisioni a 0, con un vantaggio di 2k, nonostante l'uccisione del drago blu da parte di Gen.G. La superiorità degli "underdog" si amplia poco prima del minuto 15, con alcuni combattimenti di squadra vinti e la torre distrutta. Nonostante lo svantaggio, Gen.g continua la sua partita, provando ad abbattere torri e organizzare imboscate. Al minuto 23, però, i DRX escono nella maniera migliore da un combattimento di gruppo che sembrava perso, ma è stato rovesciato grazie alla super prestazione di Pyosik che ha letteralmente massacrato gli avversari, portando la sua squadra a condurre per 16 kill a 5, 4 torri a 3 e più di 7k di monete. Un divario troppo ampio, che ha portato i DRX a resistere al nuovo assalto degli avversari e affondare nella lane centrale. DRX conduce sorprendentemente per 2 a 1.

G4

Gen.g sceglie il lato blu anche questo game 4. Questa quarta frazione parte in maniera molto equilibrata. A 10 minuti dell'inizio entrambe le squadre si equivalgono in esperienza e uccisioni. DRX si dimostrano più aggressivi nelle uccisioni, Gen.g punta a tirare giù le torri: il risultato e un sostanziale equilibrio. Al minuto 18 il cambio di rotta: Gen.g riesce a vincere uno scontro e abbattere un drago, ottenendo un piccolo vantaggio sugli avversari. Vantaggio sciupato con due ingenuità: due Gen.g si sono fatti trovare solo e accerchiare dagli avversari che, col vantaggio numerico, hanno attaccato il Baron e un drago. Con 2 torrette a testa e 47 monete pari ci si avvicina alla mezzora. Poi succede l'incredibile. I DRX ritrovano compattezza e uniti vincono due combattimenti di fila e puntano dritto alla base avversaria: per loro sarà la prima finale mondiale!

DRX contro T1 si giocherà nella notte tra il 5 e il 6 novembre a San Francisco.