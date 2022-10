Call of Duty: Modern Warfare 2: data delle playlist Tier 1 svelata, sono la modalità "hardcore"

La playlist "hardcore" di Call of Duty: Modern Warfare 2 si chiamerà Tier 1 e sarà disponibile solo all'inizio della prima stagione del gioco, il 16 novembre 2022. L'annuncio è stato fatto dagli sviluppatori.

Come spiegato in un blogpost ufficiale di Call of Duty, le playlist Tier 1 offrono "un'esperienza più impegnativa rispetto al multiplayer tradizionale. Gli operatori hanno meno salute, dettagli dell'HUD limitati e il fuoco amico è attivo. Questi elementi sono coerenti in tutte le modalità di gioco che supportano la variante Tier 1".

La playlist Tier 1 non è l'unico elemento di gioco che i possessori di Call of Duty: Modern Warfare 2 dovranno attendere in tale data, poiché anche il Battle Pass del gioco sarà attivo il primo giorno della Stagione 01, insieme a Call of Duty: Warzone 2.0.

Call of Duty: Warzone 2.0, ricordiamo, sarà una versione "completamente rinnovata" del precedente battle royale e avrà luogo nel deserto di Al Mazrah, una regione fittizia dell'Asia Occidentale. I giocatori si scontreranno sia contro l'IA che contro altri utenti online per vincere la battaglia reale.

Vi abbiamo da poco proposto anche la nostra analisi della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, tramite la quale vi abbiamo ad esempio spiegato che "I giochi della serie Call of Duty hanno sempre goduto di un budget stellare, ma sotto il profilo tecnico sono spesso stati caratterizzati da una resa grafica non proprio eccezionale. Il nuovo prodotto di Infinity Ward, da questo punto vista, su console current-gen è invece semplicemente impressionante e segna un profondo stacco da qualsiasi altra campagna vista in precedenza."