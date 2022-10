FIFA 23 è primo, secondo, terzo, quarto e sesto nella classifica italiana di metà ottobre

Tramite il sito di IIDEA abbiamo modo di vedere i dati di vendita dei giochi console in Italia. La classifica più recente ci mostra i dati per la settimana che va dal 10 al 16 ottobre 2022 e ci permettono di vedere che FIFA 23 è stato in grado di ottenere la prima, seconda, terza, quarta e sesta posizione.

Vediamo la classifica italiana dei giochi più venduti su console, che includono sia i dati delle copie fisiche che i dati delle copie digitali:

FIFA 23 - PS4 FIFA 23 - PS5 FIFA 23 - Nintendo Switch FIFA 23 - Xbox One Splatoon 3 - Nintendo Switch (solo dati fisici) FIFA 23 - Xbox Series X|S Grand Theft Auto V - PS4 Dragon Ball: The Breakers - PS4 Minecraft Nintendo Switch Edition - Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo Switch (solo dati fisici)

Non sorprenderà nessuno vedere che FIFA 23, anche settimane dopo l'uscita, è in grado di dominare completamente la classifica. Il fatto poi che le versioni PlayStation sia in cima battendo sia Xbox che Switch è altrettanto non sorprendente.

FIFA 23 Legacy Edition vende più della versione Xbox in Italia

FIFA 23 è inoltre l'unico gioco in grado di portare in Top 10 italiana un gioco Xbox: il resto della classifica è composta da giochi PS4 e Switch.

Ecco invece i dati di vendita dei giochi su Steam per la fine di ottobre 2022.