Classifica Steam: la Top 10 svela che Steam Deck è stata battuta dopo 21 settimane

SteamDB ha svelato i dati di vendita della classifica Steam dedicata alla settimana che va dal 24 al 30 ottobre 2022. La Top 10 ci permette di vedere che in prima posizione non vi è più Steam Deck, dopo 21 settimane di dominio. La classifica è composta come segue:

Call of Duty Modern Warfare 2 Steam Deck Call of Duty Modern Warfare 2 Victoria 3 Cyberpunk 2077 Persona 5 Royale Victoria 3 Victoria 3 Grand Edition RimWorld - Biotech Football Manager 2023

Come potete vedere Call of Duty Modern Warfare 2 è in prima posizione. Steam Deck finisce in seconda, dopo ben 21 settimane in cima alla classifica di Steam. A fine maggio 2022 era stato V Rising l'ultimo gioco in grado di far calare di un gradino la console di Valve.

Call of Duty Modern Warfare 2 e Victoria 3, come potete vedere, appaiono più volte in classifica, alle volte con lo stesso nome: questo perché alcune delle edizioni dei giochi sono classificate separatamente anche se poi nella classifica non viene precisato di quale edizione si tratti, tranne nel caso di Victoria 3 Grand Edition in quanto non è un singolo gioco ma un pacchetto, quindi catalogato separatamente. Continua poi il successo di Cyberpunk 2077, ancora in quinta posizione.

Steam Deck ha perso una posizione dopo lungo tempo

Ricordiamo che la classifica non è calcolata in base al numero di unità vendute, ma in base alla spesa totale: Steam Deck costa più di un gioco quindi è più "facile" per lei raggiungere la prima posizione.

Vi lasciamo infine, per confronto, ai dati della settimana precedente.