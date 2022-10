God of War Ragnarok: Santa Monica Studio condivide un messaggio ufficiale sui leak del gioco

Santa Monica Studio ha condiviso un messaggio ufficiale e completo in risposta alla distribuzione anticipata delle copie di God of War Ragnarok, di cui vi avevamo già parlato. Dopo i commenti personali di Cory Barlog, è ora tempo che l'intero team dica la propria.

Precisamente, l'informazione è stata condivisa tramite Twitter - come potete vedere poco sotto - dove Santa Monica Studio ha spiegato: "Nel mentre ci avviciniamo al lancio, è importante per il nostro studio preservare l'esperienza di God of War Ragnarok per i giocatori che vogliono godersi il gioco per la prima volta senza spoiler. Vogliamo chiedere di essere attenti e pensare ai molti fan che non vogliono accidentalmente vedere dei filmati di gioco o spoiler di trama ed evitare quindi di condividerli".

"Stiamo facendo il nostro meglio per limitare l'esposizione a immagini e video non certificati, ma la realtà dei fatti è che non possiamo bloccare tutto. Per coloro che non vogliono rischiare di vedere nulla prima del lancio, suggeriamo caldamente di bloccare ogni parola chiave o hashtag associato al gioco fino al giorno della pubblicazione. Apprezziamo il supporto che ci avete mostrato più di quanto siamo in grado di spiegare. Vi assicuriamo che l'attesa varrà l'esperienza di gioco, quando sarà pubblicato tra meno di due settimane, il 9 novembre. Grazie, Santa Monica Studio".

Come vi avevamo detto, non solo sono circolate immagini del gioco - probabilmente per colpa di un recensore - ma dopo pochi giorni si è scoperto che alcuni giocatori avevano già tra le mani una copia del gioco, poiché un rivenditore le ha messe in circolazione in anticipo.

Rinnoviamo quindi il nostro suggerimento a fare attenzione sui social network e su forum come Reddit, dove gli spoiler possono circolare con fin troppa facilità.