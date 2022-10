God of War Ragnarok includerà una funzione di transmog per le armature, è ufficiale

Santa Monica Studio ha partecipato a un Q&A su Discord tramite il quale ha risposto a una serie di domande degli appassionati riguardo a God of War Ragnarok. Alcuni utenti hanno colto l'occasione per chiedere agli sviluppatori se nel gioco sarà presente una qualche funzione di transmog per le armature. La risposta è stata semplicemente "sì".

Più precisamente, la domanda è stata: "Visto che stiamo parlando delle armature. Mi piace avere un bell'aspetto, tutti nello studio sanno questa cosa di me. Ovviamente, la priorità per Kratos è vestirlo bene. So che una delle richieste per il 2018 era la possibilità di avere le statistiche che vuoi, ma anche dare a Kratos il look che vuoi. Quindi questa è una domanda di SpiritWolf e di molte altre persone: ci sarà un sistema di transmog per le armature?"

La risposta arriva da Mihir Sheth, Lead Combat Design per God of War Ragnarok: "La risposta breve è sì. C'è un modo per farlo... è nel gioco". Il fatto che non abbia voluto spiegare ulteriormente la questione spinge a pensare che non si tratterà di un'opzione disponibile immediatamente o che sarà in qualche modo una sorta di funzione da sbloccare o con delle meccaniche particolari. Per ora si tratta solo di speculazioni, sia chiaro.

Kratos indossa vari pezzi di armatura, con vari stili

Nel caso nel quale non siate certi di cosa sia il transmog, dovete sapere che è una funzione che permette ai giocatori di dare a un'armatura l'aspetto che più si preferisce ma al tempo stesso mantenere le statistiche originali. È qualcosa di molto usato nei giochi di ruolo nei quali si cambia continuamente armatura al personaggio ma si preferisce dare al proprio eroe o eroina un aspetto specifico. Anche Horizon Forbidden West, in un certo senso, ha una funzione simile, visto che è possibile equipaggiare qualsiasi armatura ma attivare l'aspetto di un'altra al tempo stesso.

Tutte le armature di God of War (2018) sono ben realizzate, ma è innegabile che ogni giocatore abbia il proprio gusto e preferisca non usarne alcune perché risultano spiacevoli dal punto di vista visivo. La presenza di questo sistema è solo un bene.

Parlando sempre di God of War Ragnarok, vi segnaliamo che il team di sviluppo ha condiviso un messaggio ufficiale sui leak.