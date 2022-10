Star Wars The Acolyte, la produzione è iniziata: è solo una delle molte serie in arrivo

Secondo un report di Bespin Bulletin, la serie TV Star Wars The Acolyte ha iniziato la produzione. Precisamente, il tutto sta avvenendo presso Shinfield Studios nel Regno Unito. Ricordiamo che The Colyte è gestito dalla showrunner Leslye Headland, co-creatrice di Russian Doll.

Secondo quanto indicato in una recente intervista, Star Wars The Acolyte è un mystery thriller ambientato in un'epoca prospera e apparentemente pacifica. Headland ha spiegato che la serie è ambientata circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. La nuova serie sarà interpretata da Amandla Stenberg e vedrà la partecipazione di Lee Jung-jae (Squid Game), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Manny Jacinto (The Good Place) e Charlie Barnett (Russian Doll).

"Molti di questi personaggi non sono ancora nati", ha spiegato Headland. "Stiamo dando un'occhiata alle questioni politiche, personali e spirituali che sono emerse in un periodo di tempo di cui non sappiamo molto. Quando guardavo La minaccia fantasma mi chiedevo sempre: "Come si è arrivati a questo punto?" Come si è arrivati a un punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi se ne accorge? Cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che ci hanno portato a questo momento?".

Il logo di Star Wars The Acolyte

"È una gigantesca fan di Star Wars", ha detto in precedenza Kathleen Kennedy della scrittrice. "La cosa meravigliosa di Leslye è che sa tutto. Voglio dire, ha letto un miliardo di libri sull'universo espanso. Ci sono piccoli pezzi da cui lei sta attingendo e che nessuno ha ancora esplorato a livello narrativo in una serie TV".

"La verità è che io, da grande fan, sono andata da loro con questa idea. E ho detto: 'Penso che il posto migliore per ambientarla sia in un'epoca che voi non avete ancora esplorato'", ha rivelato la Headland a Vanity Fair all'inizio di quest'anno. "Erano molto entusiasti".

Ha continuato: "Mi sono avvicinata a questo progetto come una fan che era molto più interessata al gioco di ruolo di cui si nutre l'Universo Esteso. Mi ci sono avvicinata molto negli anni '90 e poi sono stata introdotta a [Star Wars:] The Clone Wars. Conoscevo molto bene la linea temporale. E mi sono detta: "Penso che se vuoi esplorare Star Wars dalla prospettiva dei cattivi, il momento migliore per farlo è quando i cattivi sono in netta inferiorità numerica. Quando sono essenzialmente gli sfavoriti, per mancanza di un termine migliore. Quindi questa sarebbe quell'epoca".

Ricordiamo poi che The Acolyte è solo una delle serie in sviluppo. Abbiamo anche The Mandalorian, l'attualmente in corso Andor, Ahsoka e il nuovo Skeleton Crew