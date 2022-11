Super Mario Bros. Il Film, le nostre impressioni sul nuovo trailer

Iniziamo da una considerazione generale, che è anche la più importante: al di là della cura e l'amore di cui il progetto sembra pervaso, ci ha colpito il desiderio di dare lustro a tutto l' universo mariesco , di donargli una quadratura narrativa definitiva. Questo film, nonostante il titolo suggerisca diversamente, non è un semplice omaggio ai primi episodi bidimensionali. Qui c'è il desiderio di mettere dei paletti ben precisi, di dare una struttura a questo mondo, il tutto mentre il focus principale è elaborare un film divertente: nessun capitolo principale è stato lasciato da parte, nessuna serie è stata lasciata in un angolino. Ci spieghiamo meglio: ci sono gli elementi tipici di Super Mario Bros. (quello per NES); ma ci sono anche il Castello di Peach e i pinguini di Super Mario 64 , ci sono le galassie di Super Mario Galaxy e le Superstelle dei Super Mario tridimensionali, i "regni" in stile Super Mario Odyssey . E non finisce qui, come dicevamo: anche le altre serie legate a questo universo sono state rispettate. C'è Donkey Kong, con la sua cravatta e i suoi barili (unione del primo gorilla e di quello Rare); c'è una Principessa Peach coraggiosa e volitiva come in Super Princess Peach ; c'è l'isola degli Yoshi, come in Yoshi's Island (e seguiti); c'è un Luigi tremolante e fifone come quello ammirato da Luigi's Mansion in poi; ci sono, infine, palesi rimandi a Super Smash Bros. (nel duello tra Mario e Donkey Kong, con pose sostanzialmente identiche a quelle del gioco di Sakurai ) e, naturalmente, a Mario Kart.

Quanto si è visto finora di Super Mario Bros. Il Film è sostanzialmente perfetto: c'è un rispetto totale e totalizzante per la serie. La cura con cui il materiale è stato amalgamato, leggermente modificato e levigato per raggiungere standard visivi da grande produzione, è il massimo che i fan potessero aspettarsi. Un esempio banale: il campo coi Fiori di Fuoco, uno dei simboli principali della serie, sarebbe potuto essere molto più banale e sciatto. Invece è stato trasformato in una scena evocativa, con la Principessa Peach - doppiata da Anya Taylor-Joy, ne parleremo tra poco - che li sfiora, e così facendo ne assorbe i poteri, mentre Mario l'ascolta ammirato.

Eravamo ottimisti riguardo a Super Mario Bros. Il Film , perché era evidente quanto fosse importante per Nintendo, a partire dal coinvolgimento totale di Shigeru Miyamoto - impegnato molto più qui che sul versante software, negli ultimi anni - per arrivare all'ingresso nel CdA (temporaneo?) di Chris Meledandri, CEO di Illumination, studio responsabile del progetto, passando per la reiterata volontà di espandere i propri brand oltre il canonico confine del mondo dei videogiochi. Le premesse per essere ottimisti c'erano tutte, quindi: il risultato però ha largamente superato le nostre aspettative.

Mario e trama

Super Mario Bros. Il Film: Bowser è di nuovo spaventoso in questo film

Lasciando da parte le citazioni, e mettendoci nei panni di qualcuno per cui questo film sarà l'introduzione a Super Mario... di cosa parla questo lungometraggio? Be', c'è Bowser, il Re dei Koopa, che vuole governare l'universo. Per fare ciò, gli serve una Superstella (o più di una?). La sua principale rivale pare sia la regnante del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, che non viene passivamente rapita, anzi, sembra rivestire un ruolo simile a quello di Leia in Star Wars: è lei a organizzare le truppe e la resistenza a Bowser, con tanto di inquadratura epica con l'eroina che si incammina da sola, armata di alabarda, verso la nave/isola volante del nemico. In tutto ciò, per qualche motivo Bowser ha paura di un "umano con i baffi" (tanto che ne intrappola il fratello, Luigi), un umano a cui Peach sta tentando di insegnare come poter combattere il malvagio "tartadrago", in un ruolo che sembra rientrare appieno, dovendo parlare di attanti, in quello di mentore. Coi Toad a fare da piccoli aiutanti.

Ecco, primo punto che ci ha colpito: Mario non è un eroe. Mario deve diventare un eroe: nel trailer è impacciato, incapace perfino di fronteggiare un Pesce Smack. Non l'abbiamo mai visto così, sebbene in ottica narrativa gli stessi Super Mario siano "percorsi di formazione interattivi": si inizia con sfide semplici e si arriva a fronteggiare Bowser, magari raccogliendo power-up, ma prima di tutto migliorando le proprie abilità. Ecco, questo concetto è stato traslato in linguaggio filmico: rimane l'innegabile fatto, posta la bontà dell'idea, che un Mario così "debole" non l'avevamo mai osservato.

Super Mario Bros. Il Film: Mario è ufficialmente un idraulico, ci fossero stati dei dubbi

Mario, ormai è ufficiale, ed era "la normalità" per chiunque avesse conosciuto il personaggio negli anni '80/primi '90, è un paffuto idraulico coi baffi, proveniente dal "nostro" mondo, intento a sturare tubature (lo vediamo, nel trailer, fissare un rubinetto che perde acqua). Per qualche ragione, finirà - assieme al fratello, con cui lavora - in altri mondi, in particolare nel Regno dei Funghi. Va specificata una cosa: il "nostro mondo", come lo abbiamo chiamato, potrebbe non essere propriamente la Terra per come la conosciamo, ma un semplice "Regno degli Umani", un po' come Donkey Kong City in Super Mario Odyssey. A proposito: in uno dei poster del film, sullo sfondo si vede Pauline (la sindaca, nonché donzella rapita nel primo Donkey Kong). La cosa più probabile è che si tratti comunque di New York, essendo una mappa stilizzata della città presente in una delle immagini promozionali, e potendo ammirare un cartello "Brooklyn" in uno dei poster. Quando Mario finisce nel Regno dei Funghi, qui inizia il suo percorso di formazione, con Peach che gli presenta le difficoltà dell'impresa, e gli strumenti per affrontarla (tra cui i Fiori di Fuoco, appunto), con delle prove per allenarsi che richiamano i percorsi bidimensionali della serie. Il modo in cui tutti inneggiano a Mario nel suo scontro (amichevole, supponiamo) con Donkey Kong, ci ha instillato un dubbio: e se la trama fosse simile a quella di Hook, in cui un Peter Pan adulto non ricordava di essere Peter Pan?

E se Mario, come nel finale di Yoshi's Island, fosse un bambino nato nel Regno dei Funghi (dov'è profetizzato come eroe/salvatore), dirottato in quello dei umani, e infine riportato indietro, inconsapevole della sua importanza e del suo ruolo? Perché tutta questa gente dovrebbe riporre così tante speranze su un idraulico, o conoscere il suo nome, altrimenti?