Portal with RTX: svelati i requisiti di sistema, per i minimi serve una RTX 3060

La pagina Steam di Portal with RTX è stata aggiornata e ora include i dettagli sui requisiti di sistema minimi, raccomandati e ultra di questo DLC gratuito che rifà il look del gioco. Come potrete vedere di seguito, non sono proprio alla portata di tutti, dato che solo per soddisfare i minimi è richiesta una RTX 3060, mentre si arriva addirittura a una RTX 4080 per quelli Ultra.

Minimi (1080p e 30 fps con preset Alto)

Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore: Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600

Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3060

NVIDIA GeForce RTX 3060 Spazio di archiviazione: 25 GB

Raccomandati (1080p e 60 fps con preset Alto)

Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore: Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600

Intel i7-6700, AMD Ryzen 5 3600 Memoria: 16 GB RAM

16 GB RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 Spazio di archiviazione: 25 GB SSD

Ultra (2160p e 60 fps con preset Ultra)

Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11 64-bit

Windows 10 / Windows 11 64-bit Processore: Intel i7-12700K, AMD Ryzen 9 5900

Intel i7-12700K, AMD Ryzen 9 5900 Memoria: 32 GB RAM

32 GB RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA GeForce RTX 4080 Spazio di archiviazione: 25 GB SSD

Portal With RTX

I requisiti tengono già in considerazione l'uso di DLSS 2 per RTX 3060 e 3080 e di DLSS 3 per RTX 4080, senza i quali altrimenti sarebbe impossibile raggiungere le specifiche dichiarate senza disattivare il ray tracing, la cui implementazione è proprio uno dei punti di forza di questa semi-remaster.

Come spiegato da Nvidia, infatti in Portal RTX "ogni fotogramma di gioco viene aggiornato con tutti i benefici del ray-tracing, nuove texture fisiche ad alta risoluzione realizzate a mano e nuovi modelli 3D high-poly migliorati che evocano gli originali".

Vi ricordiamo che Portal with RTX sarà disponibile a partire dall'8 dicembre 2022. Il DLC è del tutto gratuito per chi ha già acquistato Portal su Steam.

Il lancio di Portal with RTX sarà anticipato da un evento che consentirà di vincere delle GPU della serie RTX 4000 che si svolgerà il 6 dicembre.