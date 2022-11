Portal with RTX: data d'uscita ufficiale annunciata, con evento collegato

Portal with RTX ha una data d'uscita ufficiale: l'8 dicembre 2022. Ad annunciarlo è stata Nvidia, che ha svelato anche un evento di lancio che accompagnerà la pubblicazione di questo attesissimo DLC.

"NVIDIA rivela oggi i dettagli legati al lancio della rivisitazione dell'iconico videogioco di Valve, Portal, considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, con funzionalità grafiche avanzate come il ray-tracing in tutte le sue sfaccettature, il DLSS 3 di NVIDIA e molto altro, per dare al gioco un aspetto e un'atmosfera completamente nuova e sorprendente."

Nvidia ha implementato nel gioco tutte le sue ultime tecnologie, per renderlo uno showcase delle sue nuove schede video, quelle della serie 40:

"Le prestazioni sono accelerate dal DLSS 3 e la latenza di sistema è ridotta al minimo grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex.

Realizzato da NVIDIA Lightspeed Studios, Portal con RTX sarà disponibile come contenuto scaricabile (DLC) ufficiale e gratuito per chiunque possieda Portal a partire dall'8 dicembre 2022, giusto in tempo per le feste!

Il DLSS 3 aumenta le prestazioni di Portal with RTX fino a 2,8 volte!

Portal con RTX illustra perfettamente l'incredibile potenza delle nostre nuove e velocissime schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e le capacità della nostra piattaforma di modding NVIDIA RTX Remix.

Ogni fotogramma di gioco viene aggiornato con tutti i benefici del ray-tracing, nuove texture fisiche ad alta risoluzione realizzate a mano e nuovi modelli 3D high-poly migliorati che evocano gli originali.

Per ottenere questo nuovo look mozzafiato, Portal con RTX utilizza una suite di tecniche grafiche impegnative accelerate dalla tecnologia NVIDIA DLSS. Il DLSS 3 permette agli utenti che possiedono una GPU della Serie 40 di ottenere un aumento delle prestazioni di oltre 2,8 volte, rendendo il gioco incredibilmente fluido e reattivo rispetto al rendering nativo, mentre gli utenti di GPU della Serie 30 beneficeranno del DLSS 2."

Vediamo ora un videoconfronto tra la versione liscia di Portal e quella con il DLC installato:

John Spitzer, il responsabile di Lightspeed Studios di NVIDIAm ha dichiarato in merito a Portal with RTX: "L'aggiornamento di giochi molto amati richiede un equilibrio tra l'applicazione di nuove tecniche all'avanguardia e la costante fedeltà allo spirito originale del gioco. L'esperienza acquisita dai Lightspeed Studios di NVIDIA nella realizzazione di versioni RTX di giochi famosi - come Minecraft e Quake II - ha dato a Valve la fiducia necessaria per affidarci la realizzazione di tecniche grafiche moderne per il suo gioco leggendario, e NVIDIA RTX Remix è stato lo strumento perfetto per portare a termine la missione."

Anche la Aperture Labs ha diramato un comunicato per il lieto evento:

Per i possessori di Portal su Steam, Portal con RTX verrà rilasciato come DLC ufficiale e gratuito per moddare il classico platform con grafica RTX l'8 dicembre, giusto in tempo per il 15° anniversario di Portal e poco prima delle feste natalizie.

I giocatori potranno verificare se il loro sistema è pronto per Portal con RTX esaminando le specifiche del sistema qui.

NVIDIA continuerà a lavorare per supportare il DLC di Portal con RTX su GeForce NOW, arriverà un aggiornamento in occasione del GFN Thursday nelle prossime settimane.

Infine, il lancio di Portal with RTX sarà accompagnato da un evento che consentirà di vincere delel GPU della serie 40:

Per celebrare il lancio di Portal con RTX l'8 dicembre, l'intera comunità gaming è invitata alla festa di lancio! I giocatori possono unirsi a NVIDIA in diretta su Twitch, YouTube e Steam, il 6 dicembre alle 19:00 CET per un behind the scene della realizzazione di Portal con RTX, in particolare potranno vedere: il nuovo gameplay, delle sorprese speciali, codici di gioco Portal in omaggio e la possibilità di vincere schede grafiche GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080!