PS Plus, dicembre 2022: fuga di notizie svela i giochi gratis per PS5 e PS4 in anticipo

Una fuga di notizie, proveniente dal solito e ormai considerato attendibilissimo insider billbil-kun, ha svelato quelli che probabilmente saranno i giochi PS4 e PS5 gratuiti compresi nell'abbonamento PS Plus di dicembre 2022. La lista dovrebbe includere i seguenti titoli, da non considerarsi sicuri al 100% (ma quasi):

Biommutant - PS5 e PS4

- PS5 e PS4 Divine Knockout (DKO) - PS5 e PS4

- PS5 e PS4 Mass Effect Legendary Edition - PS4

Biomutant è un action open world di buona fattura, pur con qualche criticità. Sviluppato da Experiment 101, è il frutto di molti anni di dedizione, ma forse è risultato essere un po' troppo ambizioso. Comunque sia è un titolo decisamente valido, con un sistema di combattimento rapido e un mondo tutto da esplorare.

Divine Knockout (DKO) è un picchiaduro multiplayer in cui dei personaggi cartoon si devono prendere a feroci mazzate in diverse arene, che si evolveranno nel corso della partita. Il gioco sarà composto da diverse modalità e sarà cross platform. Sarà lanciato per tutte le piattaforme il 6 dicembre 2022, lo stesso giorno in cui potrebbe arrivare su PS Plus.

Mass Effect Legendary Edition sembra essere il miglior titolo del mese, pur essendo per PS4. Si tratta della raccolta riveduta e corretta dei primi tre Mass Effect, che include tutti i contenuti dei tre giochi e consente di rivivere le avventure di Shepard fino alla fine, ma ottimizzate in 4K Ultra HD. Diciamo che per chi non l'ha giocata può valere da sola l'intero mese di abbonamento.

Diteci, cosa ne pensate di questi giochi del PS Plus di dicembre 2022 per PS4 e PS5? Se venissero confermati sareste contenti?