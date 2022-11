Steam Deck: utente riceve una friggitrice per tacchino insieme alla console, ma Valve la rivuole

Valve ha chiesto a un acquirente di Steam Deck di rispedirgli la friggitrice per tacchino che gli è stata recapitata per sbaglio insieme alla console, che era stata inviata in assistenza. Non è chiara la dinamica dei fatti, ossia da cosa sia nato lo strano errore, ma c'è il rischio concreto che qualcuno in Valve abbia passato un brutto Giorno del Ringraziamento, senza poter friggere il suo tacchino.

La notizia è apparsa su Reddit, dove l'utente Throwaway19712654876 ha pubblicato lo screenshot di un'email ricevuta da Valve in cui si afferma che la friggitrice era stata spedita a un centro riparazione, prima di finire per errore a lui (evidentemente avrà un nome simile a quello del legittimo proprietario). La compagnia chiede quindi che l'oggetto venga riconsegnato, così che possa essere spedito al legittimo proprietario.

Che fareste se foste nei panni del buon Throwaway19712654876? Terreste la friggitrice, con il rischio di far sanguinare il cuore buono di Gabe Newell, oppure la rimandereste al legittimo proprietario? Lui ha scelto di rispedirla indietro, anche perché è stata chiaramente una svista da parte dell'assistenza, di cui oltretutto Valve si è presa la piena responsabilità.

Insomma, una bella fiaba natalizia a base di Steam Deck, tacchini e di qualcuno felice di poter finalmente riavere la sua friggitrice.