Hogwarts Legacy: presentata Dinah Hecat, la professoressa di Difesa contro le Arti Oscure

Tramite il profilo ufficiale Twitter di Hogwarts Legacy, gli sviluppatori di Avalanche hanno presentato Dinah Hecat, la professoressa di Difesa contro le Arti Oscure che insegnerà al nostro personaggio vari incantesimi.

Il tweet include un ritratto della Hecat e una breve biografia da cui apprendiamo che ha militato nei ranghi del Ministero della Magia per anni costruendosi una carriera di successo, per poi ritirarsi e diventare una docente dell'accademia di Hogwarts. Viene descritta come un'insegnante severa ma simpatica, che preferisce insegnare agli studenti usando un approccio diretto e pratico, piuttosto che teorico.

"La severa ma simpatica professoressa Hecat prende molto sul serio le sue responsabilità da insegnante", recita la descrizione ufficiale. "Dopo una carriera di successo presso il Ministero della Magia - durante la quale si dice abbia trascorso del tempo presso il Dipartimento dei Misteri - si è ritirata per diventare professoressa di Difesa contro le Arti Oscure di Hogwarts. Nonostante sia felice di essere a Hogwarts, alcuni credono che il suo metodo di insegnamento pratico sazi un innato desiderio di azione."

La scelta di dedicare una presentazione su Twitter al personaggio, suggerisce che Dinah Hecat potrebbe avere un ruolo di rilievo in Hogwarts Legacy. Chissà magari sarà proprio lei a offrirci l'accesso a una delle tante attività secondarie del gioco confermate dai trofei.

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere il debutto nei negozi di Hogwarts Legacy, che vi ricordiamo è fissato per il 10 febbraio 2023 per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, con la versione Nintendo Switch che arriverà nel corso dell'anno.