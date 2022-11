Rainbow Six Siege - Operation Solar Raid, abbiamo provato le novità della nuova stagione di R6S

Anche questo settimo anno di supporto a Rainbow Six Siege da parte di Ubisoft giunge al termine. La quarta stagione sarà, infatti, l'ultima prima del nuovo anno. In attesa di capire cosa ci riserverà il futuro, abbiamo potuto vedere in anteprima i contenuti in arrivo nelle prossime settimane.

L'architettura di questa mappa è particolare e gli sviluppatori hanno pensato di inserire una segnaletica per far orientare meglio i giocatori. Il seminterrato e il secondo piano avranno un solo sito bomba mentre il piano terra ne avrà due. Punti chiave della mappa: il magazzino, con la sua ampia area aperta e la balconata del secondo piano.

Non c'è nuova stagione senza una nuova mappa. Ecco dunque debuttare Nighthaven Labs . La mappa, che riproduce i laboratori tecnologici della fazione Nighthaven, ci trasporterà in una località marittima che unisce natura e iper tecnologia. I tre livelli su cui si districa la mappa offrono numerosi spunti e tipologie di approccio.

Come ogni nuova stagione che si rispetti, anche questa quarta porta con sé un nuovo operatore (in questo caso una operatrice) chiamato Solis . Parliamo della versione difensiva di IQ. Solis è una operatrice utile a scovare informazioni soprattutto sull'equipaggiamento avversario. Il suo accessorio principale è un visore altamente tecnologico che può rilasciare un impulso che evidenzia i gadget avversari anche sia a Solis, sia ai compagni di squadra. Solis, operatore due di velocità e due di corazza, possiede come equipaggiamento un P90 d'assalto o un fucile a pompa ITA 12L tra le primarie, un SMG-11 come secondaria e la scelta tra granata a frammentazione e telecamera antiproiettile come gadget secondario.

Cross play e Ranked 2.0

Rainbow Six Siege: Ranked 2.0

Dopo tanta attesa, il cross play e la cross progression arriveranno finalmente in Rainbow Six Siege. Con la stagione 4 dell'anno sette, infatti, i giocatori di Xbox e PlayStation potranno giocare assieme così come gli appassionati che utilizzano Steam potranno giocare contro i possessori di Amazon Luna. Attivando la cross progression invece, verrà mantenuto il grado più alto tra gli account. Per tutti gli oggetti cosmetici invece, essi verranno accumulati e mantenuti su tutti gli account. Stesso discorso per fama e crediti R6S.

Per quanto riguarda le classificate, invece, il nuovo sistema non resetterà il vostro valore MMR. Quest'ultimo sarà permanente. A fare la differenza sarà invece il grado. Si partirà tutti dal bronzo e si scaleranno le divisioni di ogni grado (bronzo, argento, oro, platino, smeraldo, diamante e così via. Rimosse anche le partite di piazzamento iniziale, ormai in contrasto con questo nuovo sistema. Ogni grado avrà dunque 5 divisioni e il raggiungimento di ogni nuovo grado offrirà delle ricompense uniche.

Grossa modifica anche per quanto riguarda il sistema di reputazione dei giocatori che verrà finalmente introdotto in questa stagione. Ogni giocatore avrà una pagina personale, visibile solo al proprietario, che indicherà bonus e malus afflitti al giocatore in base al suo comportamento online. Anche in questo caso 5 categorie di grado in base al comportamento ottenuto. Da segnalare, la rimozione del fuoco amico durante le fasi di preparazione della battaglia.