Battlefield 2042, il trailer del Battle Pass per la Stagione 3: Escalation

Electronic Arts ha pubblicato il trailer del Battle Pass per la Stagione 3: Escalation di Battlefield 2042, che come sappiamo inizia in concomitanza con il debutto del gioco nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play.

Disponibile da alcune ore sul servizio in abbonamento, Battlefield 2042 punta in questo modo a rilanciare la propria esperienza dopo mesi e mesi di notizie deludenti sul fronte dei numeri, anche se chiaramente DICE è ormai orientata allo sviluppo del prossimo episodio nella speranza abbia miglior fortuna.

"Prendi il comando con la Stagione 3: Escalation", si legge sul sito ufficiale. "Affronta il nemico nella selvaggia Svezia settentrionale e domina la guerra terrestre con nuove tecnologie belliche, il carro con cannone a rotaia EMKV90-TOR e le armi del deposito. Entra in azione con il nuovo Specialista Zain e stana i nemici con il suo lanciatore airburst XM370A."

Fra i contenuti della Stagione 3 spiccano la nuova mappa Testa di Ponte e il nuovo specialista Rasheed Zain. "Avventurati nelle terre selvagge svedesi in una mappa che favorisce gli scontri ravvicinati, con due giganteschi impianti automatizzati e un territorio incontaminato."

"I nemici nascosti ti danno problemi? Lo stoico esperto di sicurezza Rasheed Zain ha la soluzione. Usa il suo lanciatore airburst semiautomatico XM370A per distruggere i ripari e lasciare i tuoi nemici allo scoperto, poi falli fuori mentre corrono a nascondersi."