Battlefield 2042: data d'uscita su Xbox Game Pass Ultimate e EA Play annunciata

Battlefield 2042 sta per arrivare nel catalogo di EA Play e dunque, di conseguenza, anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, con la data d'uscita del gioco che è stata annunciata oggi: il 22 novembre 2022.

La prossima settimana, dunque, Battlefield 2042 si aggiungerà al Vault di EA Play e al catalogo dei giochi accessibili gratuitamente dagli abbonati al servizio Microsoft, andando dunque ad arricchire ulteriormente un quadro già molto interessante per quanto riguarda il mese di novembre 2022, su Game Pass.

L'arrivo del gioco in tali servizi era già stato annunciato in precedenza, ma oggi è arrivata la conferma della data di lancio nei cataloghi all'interno della presentazione di Battlefield 2042 Stagione 3: Escalation, che uscirà peraltro nello stesso giorno. Il 22 novembre vedremo dunque la nuova stagione del gioco e questo diverrà anche accessibile liberamente agli iscritti a EA Play e Game Pass.

Battlefield 2042 va dunque ad aggiungersi ai giochi previsti per la seconda metà di novembre su Game Pass, ampliando dunque una mandata già molto interessante.

Per il resto, abbiamo ricevuto oggi informazioni sulla Stagione 3: Escalation attraverso un trailer di presentazione, con il quale sono arrivati anche dettagli sui contenuti della nuova season.

Si tratta di un'espansione molto interessante che introduce la nuova mappa Spearhead ambientata in Svezia, il nuovo operatore Zain, un nuovo tank, varie armi e ulteriori novità all'interno dello sparatutto EA e DICE. Considerando le difficoltà che questo avuto nell'affermarsi presso il pubblico, è possibile che questo passaggio sui servizi in abbonamento possa riuscire a rilanciare Battlefield 2042 in maniera importante.