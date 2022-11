Battlefield 2042 Stagione 3: Escalation, gameplay trailer e dettagli sui contenuti

Come era stato promesso già ieri, la Stagione 3: Escalation di Battlefield 2042 ha ricevuto oggi un trailer di presentazione e varie informazioni ufficiali da parte di DICE ed Electronic Arts, che consentono di avere una prima panoramica su dettagli e contenuti della nuova stagione.

Il video mostra soprattutto la nuova mappa che viene introdotta nel gioco, ovvero Spearhead, ambientata tra le zone selvagge della Svezia e due fabbriche semi-automatizzate di armi ad alta tecnologia.

Come da tradizione per la serie, la mappa in questione è molto ampia e consente di combattere sia nelle zone più aperte all'esterno della struttura che negli spazi più angusti all'interno di questa, alternando dunque diversi approcci e l'eventuale utilizzo di veicoli.

Confermato anche l'arrivo del nuovo specialista ed esperto di sicurezza Zain, di origine egiziana, armato di un fucile automatico XM370A e dotato dell'abilità speciale di recuperare l'energia dopo aver ucciso i nemici. Tra i nuovi contenuti arrivano anche varie armi: troviamo pugnali da lancio, la railgun Rorsch Mk-4, lo shotgun NVK-S22 e la grossa pistola NVK-P125.

Vengono dunque confermati vari dettagli che erano emersi già nei giorni scorsi e avevamo riportato con la notizia di questa presentazione prevista per oggi. Oltre a tutto questo, arriva anche il nuovo carro armato EMKV90-TOR, che ha un approccio variabile attraverso due modalità: una impostata sulla mobilità più veloce e una invece da assedio, incentrata sull'infliggere una maggiore quantità di danni.

Previsti inoltre nuovi Assignment, caratteristica introdotta con l'attivo della Season 2 e destinata dunque a proseguire anche in questa, consentendo l'accesso alle Vault Weapons, armi precedentemente disponibili solo in Battlefield Portal. Ricordiamo inoltre che Battlefield 2042 arriva su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play questo mese.