Epic Games Store, il gioco gratis del 24 novembre 2022 annunciato ufficialmente

È stato annunciato il gioco gratis che sarà disponibile per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dal 24 novembre 2022: parliamo in questo caso di Star Wars: Squadrons.

Si tratta dunque di un gioco solo ma bello grosso, visto che Star Wars: Squadrons è la simulazione/sparatutto spaziale di EA incentrata sulla licenza ufficiale di Star Wars ed è anche piuttosto recente, essendo uscito nel 2020.

Come da tradizione, l'annuncio arriva in contemporanea con la disponibilità dei giochi gratis del 17 novembre 2022, ovvero quelli di questa settimana, per i quali potete dunque procedere al download: la procedura per scaricarli è sempre la stessa ed è molto semplice, ma cliccate sul link nel caso abbiate bisogno di indicazioni.

Tornando al gioco previsto per la settimana prossima, Star Wars: Squadrons è un azzeccato mix tra simulazione e sparatutto che ci mette nei panni di un pilota, facendoci scegliere se percorrere la storia di un membro dell'Alleanza Ribelle o dell'Impero e consentendo così due storie nettamente differenti, con velivoli diversi da usare.

Domina la galassia con il tuo caccia in Star Wars: Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Allaccia le cinture e prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona.

Scegli se combattere insieme alla Nuova Repubblica o all'Impero, sali nell'abitacolo e lanciati in strategiche battaglie spaziali 5v5. Personalizza il tuo caccia stellare e scegli la composizione della squadriglia in base ai diversi stili di gioco per non lasciare scampo al nemico. Il gioco di squadra è essenziale e i piloti affronteranno missioni tattiche in campi di battaglia vecchi e nuovi, come Yavin Prime e la luna distrutta di Galitan.

Pilota caccia stellari come gli X-Wing e i TIE. Personalizza l'equipaggiamento e gli oggetti estetici e distribuisci l'energia ad armi, scudi e motori in modo strategico dal tuo abitacolo. Diventa un pilota provetto in una emozionante storia per giocatore singolo di Star Wars ambientata dopo Il Ritorno dello Jedi. Scopri la storia dalla prospettiva delle due fazioni in conflitto, mentre emblematici leader emergenti si contendono il dominio della galassia. La Nuova Repubblica lotta per la libertà. L'Impero esige ordine. Unisciti ai migliori della galassia.

Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Star Wars: Squadrons, gioco peraltro disponibile su EA Play e dunque anche su Xbox Game Pass Ultimate.