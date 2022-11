Epic Games Store: giochi gratis del 17 novembre 2022 disponibili, link al download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 17 novembre 2022. Come annunciato la scorsa settimana i titoli in questione sono Evil Dead: The Game e Dark Deity.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 17 novembre 2022 dalle loro pagine dedicate nel negozio. Da qui potrete raggiungere quella di Evil Dead: The Game e da qui quella di Dark Deity.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 24 novembre 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Evil Dead: The Game è un action shooter cooperativo e con modalità PvP in cui potremo vestire i panni di Ash Williams e gli altri personaggi storici della saga "La Casa". Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Evil Dead: The Game.

"Gioca nei panni di una squadra di quattro sopravvissuti: esplora, saccheggia, crea, doma le tue paure e trova gli oggetti necessari a chiudere il portale tra due mondi, in un gioco ispirato ai tre film originali della saga di Evil Dead e alla serie originale di STARZ, Ash vs Evil Dead", recita la sinossi.

Dark Deity invece è un RPG strategico ambientato nel mondo fantasy di Terrazel, dilaniato da traditori, guerrafondai e detentori di arcani segreti. Il nostro compito sarà quello di guidare quattro allievi dell'Accademia militare di Sottoroggia in un'avventura che li porterà ad avere un ruolo importante nella guerra.

"Terrazael. Un mondo dilaniato da traditori, guerrafondai e detentori di arcani segreti proibiti. Un mondo appeso all'ultimo filo di speranza, messo in ginocchio da una Catastrofe diversi secoli prima, che ne ha fatto crollare le possenti civiltà. Invece dei maestosi imperatori di una volta, dei meschini sovrani regnano e muovono guerre inutili e imprudenti, ripulendo le rovine antiche come se fossero saprofagi."

"Mettiti a capo di quattro allievi dell'Accademia militare di Sottoroggia, che viene improvvisamente chiusa su ordine di re Varic. Il sovrano del Regno di Delia si sta preparando a infrangere un accordo millenario, e gli allievi di Sottoroggia sono ottima carne da cannone... Tuttavia, questi quattro soldati hanno un destino molto più importante che essere maciullati dalla macchina della guerra. Forse ancora non lo sanno, ma lasceranno il segno nella storia."

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 17 novembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti.