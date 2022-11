Pokémon Scarlatto e Violetto: preorder da record nella storia della serie

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno fatto registrare la maggiore quantità di preorder mai vista prima nella storia della serie videoludica di Pokémon, stabilendo dunque un nuovo record per quanto riguarda le prenotazioni, in base a quanto riferito dalla stessa The Pokémon Company.

Intervistato da Oricon News, il COO di The Pokémon Company, Takato Utsonomiya, ha riferito che Pokémon Scarlatto e Violetto hanno ricevuto la quantità più alta di preorder mai vista in precedenza nella storia della serie.

Utsonomiya non ha fornito i dati, dunque non sappiamo a quanto ammontino questi preorder, ma possiamo provare a fare delle deduzioni in base ad alcuni dati relativi ai capitoli precedenti, considerando che si tratta probabilmente del mercato in Giappone.

In precedenza, infatti, il record di prenotazioni era stato stabilito da Pokémon Bianco e Nero per quanto riguarda il mercato giapponese. I preorder, in tal caso, ammontavano a 1.882.000 copie, dunque evidentemente i nuovi capitoli hanno superato tale cifra, avvicinandosi o superando i 2 milioni di prenotazioni.

Bisogna considerare che, se si trattasse del solo mercato nipponico, si tratterebbe di una visione comunque molto parziale del fenomeno. Nel frattempo, abbiamo pubblicato proprio oggi la recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, mentre abbiamo visto che i primi voti internazionali delle recensioni sono molto diversi tra loro.

Qualcosa ci dice che, a prescindere dalle valutazioni della critica, Pokémon Scarlatto e Violetto domineranno comunque senza troppi problemi il mercato videoludico di questo autunno e non solo, a vedere già i numeri che emergono ancora prima della sua effettiva uscita sul mercato.