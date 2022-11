Legacy of Kain: le risposte al sondaggio di Crystal Dynamics sono entusiastiche

Legacy of Kain ha ora maggiori possibilità di tornare in scena, con un seguito, un nuovo gioco o un remake di qualche tipo, considerando che le risposte al sondaggio diffuso da Crystal Dynamics poco tempo fa sono state entusiastiche, come riferito dagli sviluppatori.

Nel corso di un meeting finanziario organizzato da Embracer Group, la compagnia che ha acquisito Crystal Dynamics ed Eidos, il CEO del team, Phil Rogers, ha riferito che la risposta del pubblico al sondaggio su Legacy of Kain diffuso nelle settimane scorse ha dimostrato un entusiasmo impressionante. Rogers ha spiegato che, normalmente, su sondaggi del genere si ottengono alcune migliaia di risposte da parte del pubblico, ma in questo caso le risposte sono state più di 100.000 nel giro di un mese.

"Volevamo ottenere una prospettiva dalla community sull'eventuale interesse in una rivisitazione del mondo di Nosgoth e sulla nostra proprietà intellettuale, Legacy of Kain", ha spiegato Rogers durante la conferenza con gli azionisti.

"In passato, abbiamo visto che questi sondaggi ottengono tipicamente tra 1000 e 3000 risposte, ma quando abbiamo chiesto di Legacy of Kain, abbiamo ricevuto oltre 100.000 risposte. 73.000 di queste sono state presentate complete e per questo ringraziamo tutti, visto che il sondaggio era piuttosto lungo".

Inoltre, il team è rimasto impressionato anche da come la notizia del sondaggio abbia fatto velocemente il giro del mondo tra siti specializzati e social media: "Abbiamo visto la notizia del nostro sondaggio viaggiare tra social e stampa e abbiamo capito che si trattava di un grande modo per riaccendere la passione della community su questa serie di giochi", ha riferito il capo di Crystal Dynamics.

Vista questa grande risposta, il team ha allora chiarito: "State sicuri, vi abbiamo sentito forte e chiaro e continueremo ad aggiornarvi sulle possibilità future di un ritorno di Legacy of Kain". D'altra parte, Embracer Group ha già detto di voler sfruttare l'esteso catalogo di proprietà intellettuali acquisite con i team occidentali che facevano parte di Square Enix.