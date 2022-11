Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, un nuovo trailer spiega che è "più di un remaster"

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, che mostra qualcosa del gioco e spiega come questa operazione si qualcosa di "più di un remaster", visto che porta con sé anche alcune modifiche che vanno a cambiare aspetti del gameplay.

Il nuovo video punta dunque a dimostrare che le novità introdotte da Square Enix vanno al di là di un semplice adattamento grafico all'alta definizione, con diverse variazioni applicate.

D'altra parte, era emerso già in precedenza che si tratta di una rielaborazione abbastanza profonda, in grado di girare in Unreal Engine 4 a 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Oltre a questo, tra le novità ci sono anche nuovo doppiaggio e modifiche al gameplay, mentre la storia rimarrà fedele all'originale. Questa è ambientata sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII, mettendo in scena le avventure di Zack Fair, un giovane SOLDIER. A mano a mano che la sua avventura prosegue, scoprirà gli oscuri segreti degli esperimenti della Shinra e dei mostri di loro creazione.

Quindici anni dopo l'uscita del gioco originale per PlayStation®Portable, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ha una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese e un sistema di combattimento aggiornato.

Square Enix ha anche svelato oggi risoluzione e framerate di tutte le versioni, mostrando che su PS5 e Xbox Series X andrà a 4K e 60 fps, mentre su PC potrà arrivare fino a 120 fps. Il produttore esecutivo Yoshinori Kitase ha dichiarato: "Questo è molto più di un remaster, è un gioco che attraversa varie generazioni e piattaforme. Siamo molto orgogliosi di tutti i miglioramenti che il nostro team di sviluppo ha potuto includere in Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion."

Il gioco uscirà il 13 dicembre 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.