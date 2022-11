Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, risoluzione e framerate di tutte le versioni

Il profilo Twitter ufficiale di Final Fantasy 7 Remake ha svelato risoluzione e framerate di tutte le versioni console e PC di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, la remaster dell'avventura di Zack Fair in arrivo nei negozi a dicembre, che abbiamo elencato di seguito:

PlayStation

PS5 - 2160p e 60 fps

- 2160p e 60 fps PS4 Pro - 2160p e 30 fps

- 2160p e 30 fps PS4 - 1080p e 30 fps

Xbox

Xbox Series X - 2160p e 60 fps

Xbox Series S - 1080p e 60 fps (con Patch 1.01 che sarà disponibile al lancio, altrimenti 30 fps)

Xbox One X - 2160p e 30 fps

Xbox One S - 1080p e 30 fps

Xbox One - 1080p e 30 fps

Nintendo Switch

Docked - 720p e 30 fps

Portatile - 720p e 30 fps

PC

risoluzione massima del display e 30/60/120 fps

Come possiamo notare le versioni console migliori di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion sulla carta sono quelle PS5 e Xbox Series X, le uniche a raggiungere sia la risoluzione 4K e i 60 fps.

Particolare invece la situazione su Xbox Series S e One X: la prima raggiunge i 60 fps ma non va oltre la risoluzione 1080p, mentre la console old-gen al contrario raggiunge la risoluzione 4K ma presenta un framerate bloccato a 30 fps. In tal senso è un peccato che non siano disponibili opzioni grafiche che permettano agli utenti di scegliere se dare priorità a risoluzione o performance.

Vi ricordiamo che Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022.