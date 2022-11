Battlefield 2042: Stagione 3 Escalation verrà presentata domani con un trailer

Battlefield 2042 si espanderà ulteriormente con la Stagione 3: Escalation, che verrà presentata domani con un trailer esplicativo per la terza stagione e i contenuti in arrivo nello sparatutto di DICE ed EA.

Nonostante una situazione piuttosto difficile dal lancio a oggi, EA e DICE continuano comunque a sostenere il gioco con nuovi contenuti, attraverso una terza stagione che dovrebbe partire tra la fine di novembre e dicembre. Considerando che è in arrivo su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, è probabile che la Stagione 3 parta proprio in corrispondenza del suo rilancio sui servizi in abbonamento.



In ogni caso, il trailer di presentazione è previsto per domani, giovedì 17 novembre 2022, data in cui ovviamente avremo delle informazioni più precise al riguardo. In base a quello che è già emerso, la Season 3 vedrà il ritorno dell'XM8 LMG di Battlefield: Bad Company e dell'A-91 di Battlefield 3.

Altre novità dovrebbero riguardare anche il rilancio di mappe come Manifest e Breakaway, ma potrebbe esserci anche una nuova mappa, che secondo un insider si chiamerebbe "Spearhead", con ambientazione svedese. Un altro leak mostrava inoltre lo specialista Rasheed Zain, un combattente egiziano che ha l'abilità di ricaricare la propria salute dopo ogni uccisione, mentre tra i veicoli sembra sia in arrivo un nuovo tank con railgun.

In ogni caso, l'appuntamento resta fissato per domani alle ore 17:00 con il nuovo trailer.