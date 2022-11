Battlefield 2042 su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play questo mese

Battlefield 2042 sarà disponibile su Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play nel corso di questo mese, a partire dall'inizio della Stagione 3: lo ha annunciato DICE nell'ambito di un aggiornamento sullo sviluppo del gioco.

Appena stracciato da Battlefield 1 su Steam grazie a un'offerta, Battlefield 2042 sta attraversando ormai da tempo una crisi profonda e molti si chiedevano quando EA avrebbe fatto questa mossa. Ebbene, ecco arrivata la risposta.

"Per ricapitolare il nostro video di aggiornamento sullo sviluppo, ci stiamo avvicinando all'inizio della stagione 3, che aggiungerà un nuovo Specialista, una nuova mappa, le revisioni di Manifesto e Deriva e nuova attrezzatura da aggiungere al vostro arsenale", si legge sul sito ufficiale. "Nella Stagione 3, le classi torneranno in Battlefield 2042, ma non è tutto."

"Siamo inoltre lieti di annunciare che abbiamo iniziato di recente la pre-produzione di nuovi contenuti che arriveranno il prossimo anno dopo la Stagione 4. Non abbiamo ancora finito di occuparci di Battlefield 2042."

"Siamo fieri del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 12 mesi. Se non ci avete ancora giocato, sappiate che, dalla Stagione 3, Battlefield 2042 sarà inserito in Xbox Game Pass Ultimate e disponibile anche per gli abbonati a EA Access."

"A dicembre ci saranno inoltre periodi di accesso gratuito su tutte le piattaforme. Scoprite l'evoluzione del gioco e i miglioramenti che vi abbiamo apportato. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto sul campo di battaglia."