Battlefield 1 supera i 50.000 giocatori su Steam grazie a un'offerta e straccia Battlefield 2042

Battlefield 1 sta vivendo un ottimo momento su Steam, per numero di giocatori contemporanei, grazie a un fortissimo sconto, che lo sta portando a stracciare il più recente Battlefield 2042. Il Battlefield del 2016 viene infatti venduto con l'88% di sconto, quindi a soli 4,79€ contro i 39,99 standard.

Le vendite stanno andando molto bene, tanto che il titolo di DICE è tornato nei piani alti della classifica globale di Steam. Meglio ancora il picco di giocatori contemporanei, che nelle ultime ore ha raggiunto i 53.714, il suo massimo di sempre.

Il confronto con Battlefield 2042 viene spontaneo ed è in un certo senso implacabile. Il capitolo più recente della serie viaggia ormai regolarmente sotto ai 5.000 giocatori contemporanei e attualmente conta meno di un decimo dei giocatori di Battlefield 1.

Va detto che al lancio raggiunse i 105.397 giocatori contemporanei, ma fu un successo di brevissima durata, visto che poi fu sommerso di critiche e tanti lo abbandonarono in polemica.

Battlefield 1 è ambientato durante la Grande Guerra, di cui riprende elementi e scenari. È probabilmente uno dei più amati tra i Battlefield recenti (anche se non gli sono mancate le critiche). Chissà se questo ritorno di fiamma non spingerà DICE ed EA a dargli un po' di supporto in più, togliendolo allo sfortunato Battlefield 2042.