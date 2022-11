One Piece Odyssey: il nuovo trailer presente Water Seven, una delle ambientazioni del gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a One Piece Odyssey, il gioco di ruolo dedicato a Cappello di Paglia e alla sua ciurma. Il filmato ci presenta l'ambientazione di Water Seven: potete vederlo qui sopra.

La comunicazione ufficiale recita: "In One Piece Odyssey i giocatori si imbarcheranno in un'avventura con Luffy e la Ciurma di Cappello di Paglia nel tentativo di recuperare i loro poteri perduti. Per farlo visiteranno "Memoria", un mondo costruito con le memorie dei loro incontri precedenti che li riporterà indietro in luoghi importanti nella loro storia, come Alabasta e Water Seven."

"In questa avventura, potrai sperimentare una nuova storia della Ciurma, con un focus su Usopp e Robin. Questa ricerca li condurrà a vedere luoghi familiari come Gallery-La Company o volti conosciuti, come la compagnia di Franky, Iceburg, Aokiji e alcuni dei membri del CP9 come Lucci e Kaku. Ma anche se questi posti e situazioni possono sembrare familiari, nulla è esattamente come nelle memorie e i giocatori troveranno alcune differenze nelle storie che conoscono e amano."

Il filmato ci mostra una serie di sequenze cinematografiche dedicate a One Piece Odyssey e a Water Seven. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal 13 gennaio 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La versione PC di Steam sarà invece disponibile il giorno prima.

Vi lasciamo infine al trailer dedicato ad Alabasta.