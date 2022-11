R-type Final 3 Evolved: teaser trailer mostra il gioco per PS5 in azione

L'editore NIS America e la software house Granzella hanno pubblicato il primo teaser trailer di R-Type Final 3 Evolved, in realtà R-Type Final 2 con alcuni DLC e con qualche contenuto extra.

Il video è davvero breve e mostra un montaggio di immagini dei nuovi contenuti. Per "davvero breve" intendiamo che dei 26 secondi di cui è composto, circa tre mostrano il gioco e i restanti 23 sono dedicati a ricordarci che uscirà su PS5 nella primavera del 2023, per poi fornirci i contatti social dell'editore.

In effetti è davvero pochino, se non fosse che il gioco è in realtà ben conosciuto, essendo sostanzialmente il suo predecessore arricchito. Tra le novità spiccano il cambio di motore grafico, ossia Unreal Engine 5 invece di Unreal Engine 4, e i sette livelli inediti della versione PS5.

L'operazione in sé lascia più di qualche dubbio. Intanto dei livelli già pubblicati saranno inseriti solo quelli dello Stage Pass 1, ossia tre DLC sui nove disponibili per R-Type Final 2. Inoltre in molti si chiedono come mai esca in esclusiva su PS5, dato che era stato promesso anche per le altre piattaforme. Addirittura i DLC sono stati venduti come parte fisiologica del processo che avrebbe portato all'aggiornamento gratuito a R-Type Final 3 Evolved. Che sia un'esclusiva temporale?