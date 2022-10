One Piece Odyssey: il nuovo trailer gameplay ci porta in giro per Alabasta

One Piece Odyssey torna a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay che ci porta ancora una volta ad Alabasta, una delle ambientazioni più note della serie che è stata riprodotta in maniera piuttosto fedele all'interno di questo adattamento videoludico di Bandai Namco.

Alabasta, come abbiamo visto anche nel manga/anime, è un regno che sorge in un'area in gran parte desertica, presso l'isola di Sandy, la quarta che la ciurma di Cappello di Paglia attraversa durante il percorso sulla Rotta Maggiore. Si tratta del regno governato dalla famiglia Nefertari, di cui fa parte anche la principessa Bibi, che si unisce ai protagonisti in questa fase.

Considerando che One Piece Odyssey propone chiaramente delle digressioni dalla storia principale, nel gioco le cose andranno diversamente ma l'ambientazione è riprodotta in maniera piuttosto fedele. Nel nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco, i vari personaggi esplorano gli scenari alla ricerca di tesori e vari elementi di gioco.

Nel video possiamo vedere scorci sulla città principale di Alabasta, interazioni con vari NPC e fasi di esplorazione all'interno delle zone circostanti, che offrono diversi spunti per portare avanti la storia e prendere parte a varie attività di gioco, oltre ovviamente ai combattimenti.

Non è la prima volta che vediamo questa zona in video, nei giorni scorsi era infatti stato mostrato un altro trailer dedicato ad Alabasta, ma in questo caso c'è una maggiore insistenza sugli elementi di gameplay. Ricordiamo inoltre anche il trailer dal TGS 2022 dove è stata annunciata la data d'uscita di One Piece Odyssey, fissata per il 12 gennaio 2023.