Bethesda rigetta le accuse di Mick Gordon contro id Software con un comunicato ufficiale

Bethesda ha infine risposto alle accuse mosse dal compositore Mick Gordon a id Software in generale, e Marty Stratton in particolare, per come fu trattato durante lo sviluppo di DOOM Eternal, di cui compose la colonna sonora, rigettandole completamente.

La presa di posizione è arrivata con un messaggio pubblicato su Twitter, in cui Bethesda dà il suo supporto incondizionato a Stratton e a id Software, minacciando tra le righe di portare Gordon in tribunale per dimostrare che la sua ricostruzione dei fatti è stata parziale e unilaterale. Leggiamo il messaggio:

"Il recente post di Mick Gordon ha caratterizzato negativamente e ha mal rappresentato il team di id Software, lo sviluppo di DOOM Eternal, Marty Stratton e Chad Mossholder, con un racconto unilaterale e scorretto di un rapporto professionale ormai irrecuperabile.

Siamo a conoscenza di tutti i dettagli di questa storia e diamo il nostro supporto incondizionato a Marty, Chad e il team di id Software. Rigettiamo la distorsione della verità e la presentazione di fatti parziali opportunamente selezionati. Siamo pronti a mostrare prove complete e documentate nelle sedi appropriate se necessario.

Le dichiarazioni pubblicate online hanno fomentato minacce di violenza e offese contro Marty, Chad e il team di id Software. Risponderemo rapidamente e con azioni adeguate a ogni minaccia o offesa diretta contro i membri dei nostri team, per difenderne la salute e la sicurezza.

Rimaniamo incredibilmente fieri delle precedenti collaborazioni di id con Mick Gordon e chiediamo che i fan evitino di tirare delle conclusioni basate sulla sua versione e, più importante, di attaccare le persone menzionate da entrambi i lati, inclusi Marty, Chad o Mick."

Come avete potuto leggere, il messaggio è una presa di posizione netta dell'editore, che di fatto appoggia completamente la versione di Stratton, a tutela di id Software. Vedremo a questo punto come risponderà Gordon e se l'intera storia finirà veramente in tribunale.