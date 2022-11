GOG ha lanciato dei saldi dedicati alle avventure punta e clicca, per chi ama usare il cervello

Il negozio digitale GOG ha lanciato dei saldi dedicati alle avventure punta e clicca, pensati per chi ama usare un po' il cervello e non vuole spendere molto. Si chiamano "Return to point and clicks" e consentono di scegliere tra 304 giochi venduti in forte sconto.

Se si apprezza il genere, è davvero difficile non trovare qualcosa che faccia al caso proprio. I primi titoli proposti sono presi dalle liste dei desideri. Se non ne avete nemmeno uno tra quelli in sconto, potete iniziare a scorrere l'elenco completo dei giochi, alcuni dei quali portabili a casa per davvero pochissimi soli.

Ad esempio l'ottimo Amerzone del compianto Benoit Sokal (l'autore della serie Syberia), costa solo 0,49€ invece di 4,99€ (-90%). I cinque capitoli della serie Dracula, costano rispettivamente 0,99€ (la raccolta dei primi tre) e 0,79€ (la raccolta del quarto e del quinto capitolo), per un gran totale di 1,78€ per cinque giochi (-90% sul prezzo standard). Ma proseguiamo con altri consigli.

Ad esempio potete acquistare l'ottimo e purtroppo poco considerato Ken Follett's The Pillars of the Earth per 1,99€ invece di 19,99€ (-90%), oppure l'eccellente Memoria per 1,99€ invece di 19,99€ (-90%). I giochi in offerta sono comunque molti altri, come la serie Syberia, i Simon The Sorcerer, Detective Gallo, molti classici di Sierra come The Colonel's Bequest o i Gabriel Knight e tanti altri ancora.

Il consiglio che possiamo darvi è quello di andare sulla pagina dei saldi e vedere se trovate qualcosa che faccia al caso vostro.