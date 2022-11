Marvel's Midnight Suns: trailer presenta l'Abbazia, la base operativa dei nostri eroi

Lo studio di sviluppo Firaxis Games ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns in cui viene presentata l'Abbazia, ossia la base operativa degli eroi guidati dai giocatori (o leggende, che dir si voglia). Come mostrato dal filmato, girando per l'Abbazia si trovano i dormitori, la war room, la biblioteca, alcune stanze in cui gli eroi passano il loro tempo libero e la forgia.

Naturalmente è da qui che le squadre partiranno per svolgere le diverse missioni e che i giocatori sveleranno alcuni dei misteri che circondano la natura del male che dovranno affrontare. Sempre l'Abbazia sarà teatro di alcune sequenze narrative, di cui possiamo vedere qualche esempio nel video.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Marvel's Midnight Suns è l'evento crossover definitivo, che unisce la storia intricata, le relazioni tra i personaggi, la personalizzazione e la progressione di un GDR con la strategia tattica e le meccaniche da combattimento di un nuovo rivoluzionario gioco di strategia basato sulle carte. All'interno del lato più oscuro dell'Universo Marvel potrai creare legami indivisibili con i leggendari supereroi Marvel e i pericolosi guerrieri sovrannaturali, nella lotta contro la minaccia più pericolosa che il mondo abbia mai affrontato: le forze demoniache di Lilith e l'anziano dio Chthon.

La tua avventura Marvel

Tu sei Hunter, il primo eroe originale e completamente personalizzabile dell'universo Marvel. Personalizza il tuo aspetto, scegli le tue reazioni alle situazioni e crea amicizie con leggende Marvel come gli Avengers, X-Men, Runaways e altri. Decidi chi verrà con te nelle missioni, quali missioni affrontare e molte altre opzioni che renderanno unica questa esperienza.

Combatti e pensa da supereroe

Dai creatori della serie XCOM acclamata dalla critica arriva un avvincente sistema di combattimento basato sulle carte che premia l'astuzia e lo stile da supereroe. Schiera una squadra di supereroi nelle missioni tattiche a turni per sconfiggere le forze del male. Usa il tuo ambiente, muoviti sul campo di battaglia usando il colpo o la combinazione perfetti e lancia abilità eroe devastanti per essere in vantaggio in ogni incontro. Il combattimento considera i migliori elementi di giochi tattici e combattimenti, per un'esperienza veramente unica.

Vivi con le leggende

Scopri cosa fanno i supereroi nel loro tempo libero. Esplora l'Abbazia, la tua mistica base segreta, per scoprire potenti oggetti nascosti e segreti che ti aiuteranno nella lotta contro Lilith e i suoi scagnozzi. Fai amicizia e impara a conoscere alcuni dei tuoi eroi Marvel preferiti, interagendo con loro in modi che vanno oltre i fumetti o i film.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Midnight Suns uscirà il 2 dicembre 2022 per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.