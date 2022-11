The Sumerian Game offerto con la campagna Kickstarter di Video Games: People, Games, and Companies

La campagna Kickstarter per la traduzione in inglese del volume Video Games: The People, Games, and Companies, primo di una serie di cinque dedicati alla storia dei videogiochi, offre anche una ricompensa particolarmente ghiotta per gli appassionati di storia dei videogiochi e per i collezionisti: una copia di The Sumerian Game.

Per chi non lo conoscesse, The Sumerian Game è uno strategico testuale risalente al 1964, sviluppato per IBM 7090. Fu scritto da Mabel Addis, un'insegnante, considerata la prima game designer della storia dei videogiochi, e programmato da William McKay per un progetto di ricerca che ha visto la collaborazione tra la Board of Cooperative Educational Services di Westchester County e IBM. All'epoca fu giocato solo da gruppi di studenti e si pensava che fosse andato perduto per sempre.

In realtà il codice originale lo è, ma il ritrovamento di filmati d'epoca con sessioni complete di gameplay ha consentito di ricostruirlo e di realizzarne un port per Apple II (con Dos 3.3 e Integer Basic), che poi è quello che sarà dato a chi offrirà almeno 85€ per la campagna.

Le edizioni disponibili di The Sumerian Game sono due: la prima arriverà in una busta di plastica, mentre la seconda in una confezione cartonata che contiene la bustina del gioco, un floppy disk da 5" ¼, una mappa di stoffa, il manuale di gioco e una stampa di 10x15cm dell'artwork di copertina, realizzato da Paul Stinson, artista noto per le copertine di alcuni gioco classici di Sierra e Origin, come Ultima II e Wizard and the Princess. Quest'ultima, stampata in soli cento esemplari, sarà data a chi offrirà almeno 175€.

La copertina di The Sumerian Game

Campagna Kickstarter di Video Games: The People, Games, and Companies

Considerate che di Video Games: The People, Games, and Companies esiste anche l'edizione italiana e che la campagna Kickstarter è stata espressamente aperta per finanziare la traduzione in inglese. Quindi, nel caso vi interessi soprattutto il libro, sappiate che potete averlo anche nella nostra lingua.

