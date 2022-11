Warhammer 40.000: Darktide, i requisiti di sistema per la versione PC

Siamo quasi alle porte di Warhammer 40.000: Darktide, considerando che la sua uscita ufficiale è prevista su PC per la fine di novembre ma l'accesso anticipato sarà possibile già da domani, 17 novembre 2022, dunque è il momento di dare un'occhiata ai requisiti di sistema.

Si tratta peraltro di requisiti piuttosto stratificati, considerando che prendono in esame la presenza o meno di ray tracing, proponendo in ogni caso varie preset differenti e dunque richieste diverse per raggiungere tali obiettivi in termini tecnici.

Vediamo dunque di cosa si tratta.

Requisiti minimi - senza ray tracing

Preset: Low - FSR On

OS: Windows 10/11 64 bit

CPU: Intel i5-6600 o AMD Ryzen 5 2600

Archivio: 50 GB (HDD)

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 570

Risoluzione: 1920x1080

RAM: 8 GB

FPS previsti: 30-45

Requisiti raccomandati - senza ray tracing

Preset: Medium - DLSS-SR o FSR On

OS: Windows 10/11 64 bit

CPU: Intel i7-9700k o AMD Ryzen 5 3600

Archivio: 50 GB (SSD)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 6800 XT

Risoluzione: 1920x1080

RAM: 16 GB

FPS previsti: 60

Requisiti bassi - con ray tracing

Preset: Medium - DLSS-SR: Quality

Ray Tracing: Global Illumination: Off, Reflections: Low

OS: Windows 10/11 64 bit

CPU: Intel i7-11700k o AMD Ryzen 5 3600

Archivio: 50 GB (SSD)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Risoluzione: 1920x1080

RAM: 16 GB

FPS previsti: 40-50

Requisiti medi - con ray tracing

Preset: High - DLSS-SR: Quality

Ray Tracing: Global Illumination: High, Reflections: Low

OS: Windows 10/11 64 bit

CPU: Intel i7-11700k o AMD Ryzen 7 5800

Archivio: 50 GB (SSD)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Risoluzione: 2560x1440

RAM: 16 GB

FPS previsti: 60-70

Requisiti alti - con ray tracing

Preset: High - DLSS-SR: Quality DLSS-FG: On

Ray Tracing: Global Illumination: High, Reflections: High

OS: Windows 10/11 64 bit

CPU: Intel i7-12700k o AMD Ryzen 9 5900

Archivio: 50 GB (SSD)

GPU: Nvidia GeForce RTX 4080

Risoluzione: 3840x2160

RAM: 16 GB

FPS previsti: 100+

Ricordiamo che Warhammer 40.000: Darktide fa parte dei giochi in arrivo nella seconda metà di novembre 2022 su Game Pass.