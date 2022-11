The Witcher Remake uscirà dopo The Witcher 4, svela CD Projekt RED

The Witcher Remake, il rifacimento del primo gioco della serie di CD Projekt RED, arriverà nei negozi solo dopo la pubblicazione di Polaris, il nome in codice del prossimo capitolo comunemente identificato come "The Witcher 4". Lo ha svelato Adam Kiciński, il presidente della compagnia polacca, durante la presentazione dei dati finanziari del terzo trimestre dell'anno fiscale 2022.

Kiciński ha spiegato inoltre che The Witcher Remake in larga parte verrà realizzato utilizzando le tecnologie create per Polaris. Lo sviluppo dei due titoli avverrà parzialmente in parallelo e in questo modo una volta pubblicato il nuovo The Witcher, parte del lavoro svolto potrà essere riutilizzato per il remake del primo capitolo.

"Tornando a The Witcher Remake e quando uscirà, sì, lo pubblicheremo dopo Polaris, il che è una conseguenza di come stiamo ragionando per questo progetto. (Infatti,) credo che The Witcher Remake si baserà in gran parte sulle tecnologie di Polaris", ha detto Kiciński.

"Quindi The Witcher Remake verrà parzialmente sviluppato in parallelo con Polaris, ma una volta che quest'ultimo verrà pubblicato, tutto riguardo a Polaris sarà nella sua forma definitiva, e sarà parzialmente riutilizzato nel remake."

Geralt di Rivia, protagonista di The Witcher

Polaris è il primo progetto di CD Projekt RED sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 5. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita, ma stando alle precedenti dichiarazioni di Kiciński non arriverà sul mercato prima del 2025. Non sarà un semplice upgrade grafico, dato che gli sviluppatori apporteranno varie modifiche. Ad esempio, è stato svelato che il remake sarà open world.

Attualmente il grosso della forza lavoro della compagnia polacca è concentrato su Phantom Liberty, l'attesa espansione di Cyberpunk 2077 in arrivo nel 2023. A tal proposito, Kiciński ha svelato che lo sviluppo del DLC è nelle fasi conclusive.