The Boys: primo trailer per Gen V, la serie spin-off di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo trailer di Gen V, la nuova serie TV spin-off di The Boys, in arrivo nel 2023 e incentrata su una storia originale e staccata da quella standard, anche se collegata come mondo di riferimento e presenza di alcuni personaggi ricorrenti.

In base a quanto è possibile vedere nel primo video, sembra proprio che il tasso di violenza e sangue sia sostanzialmente in linea con quello presente nella serie "regolare", ma il tono generale sembra diverso e forse un po' più tendente al serioso, anche se è difficile da stabilire al momento.

La storia si incentra sulla Godolkin University, un college specializzato nell'educazione dei superumani, ovviamente costruita e gestita dalla Vought.

Nonostante l'abbassamento dell'età media dei personaggi, sembra proprio che anche i protagonisti di Gen V abbiano comunque a che fare con omicidi cruenti, poteri assurdi, macchinazioni occulte e ovviamente molto sangue. Tra i personaggi noti dalla serie principale che ricompaiono in questa possiamo vedere A-Train (Jessie T. Usher), Ashley Barrett (Colby Minifie) e Adam Bourke (P.J. Byrne).

Per il resto, il cast è ampiamente nuovo e comprende Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Clancy Brown, Chance Perdomo, Jason Ritter, Alexander Calvert, Shelley Conn, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Tra le stranezze che si intravedono nel trailer c'è anche la presenza di pupazzi in stile Muppets che, evidentemente, hanno un loro ruolo all'interno della storia, ovviamente tra il comico e l'inquietante. Non c'è ancora una data di uscita per Gen V, ma la serie è prevista su Amazon Prime Video nel 2023. D'altra parte, è possibile che nello stesso anni arrivi anche The Boys 4, come sembra aver suggerito lo stesso Karl Urban.