The Boys 4: Karl Urban sulla nuova stagione, possibile uscita prima del previsto

The Boys 4 potrebbe arrivare prima del previsto, considerando che un breve aggiornamento da parte dello stesso Karl Urban sulle riprese della nuova Stagione fa pensare che questa possa avere un'uscita non così dilazionata come abbiamo visto in precedenza.

Con la Stagione 3 di The Boys ancora in corso, il settimo episodio disponibile da oggi su Prime Video e l'ottavo a rappresentare la conclusione di questa terza parte, previsto per venerdì 8 luglio, siamo già proiettati verso una quarta stagione della serie, visto il successo crescente che questa sta riscontrando presso il pubblico.

È interessante rilevare, dunque, che le riprese potrebbero iniziare già nel corso di questa estate, come riferito da Urban, che interpreta Billy Butcher nell'adattamento televisivo.

The Boys: Karl Urban nei panni di Billy Butcher

"Sì, penso che inizieremo il 22 agosto, cominceremo con la stagione 4. Quindi tornerò in azione e riporterò il mio Butcher e non vedo l'ora. È un gruppo fantastico con cui recitare, lavoriamo e recitiamo duramente, e non vedo l'ora di vedere dove porteremo i personaggi rispetto a dove gli abbiamo lasciati alla fine della stagione 3".

È opportuno ricordare che la Stagione 1 di The Boys iniziò il 26 luglio 2019, la Stagione due il 4 settembre 2020 (dopo 13 mesi) e la stagione 3 è arrivata il 3 giugno 2022, ovvero 21 mesi dopo. Questo lungo intervallo è stato causato ovviamente dalla pandemia da Covid, ma considerando che le riprese della Stagione 4 inizierebbero già tra due mesi è lecito supporre che tale serie possa uscire già nella prossima estate, forse a luglio o settembre 2023, riprendendo così gli intervalli standard. Nel frattempo, vi ricordiamo la nostra recensione di The Boys 3x06, "Eroegasmo", in attesa di quella della nuova puntata diposnible da oggi.