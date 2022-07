Persona 5: i fan non vogliono Tom Holland nei panni di Joker nella serie TV

Tom Holland nei panni di Joker? I fan di Persona 5 non lo vogliono proprio per il ruolo, come hanno fatto chiaramente capire su Twitter. Ma cerchiamo di ricapitolare un attimo per comprendere la questione.

Ieri è stato annunciato che la serie Persona potrebbe essere adattata per la TV con film o serie. L'account @Velvet Network, legato alla comunità spagnola degli appassionati dei titoli di Atlus, ha pubblicato per gioco quali attori potrebbero interpretare chi. Tra questi c'era ovviamente Tom Holland nei panni di Joker.

Naturalmente non c'è niente di ufficiale, ma in tanti hanno commentato che sarebbe una pessima idea. Molti hanno avuto la giornata rovinata dall'ipotesi, altri la vita intera. C'è chi preferirebbe che il Sole esplodesse, piuttosto che vedere Holland interpretare Joker. Molti ci hanno scherzato su, altri hanno preso fin troppo sul serio il post, che naturalmente è da leggersi come uno scherzo. Fortunatamente nessun pene è stato inviato per l'occasione.

Ovviamente sono degli scherzi anche Terry Crews nei panni di Ann Takamaki, Chris Pratt in quelli di Ryuji Sakamoto e Danny DeVito come Igor.