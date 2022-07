Stranger Things 4 Volume 2 disponibile da oggi su Netflix e i server vanno in crash

Stranger Things 4 Volume 2, nel caso non ve ne siate accorti, è disponibile da oggi su Netflix e sembra che con l'arrivo degli ultimi due episodi della quarta stagione i server del servizio video, nonostante la loro possanza, siano andati in crash, come riporta Comicbook.

Downdetector.com, in effetti, riporta un picco di problemi a Netflix intorno alle ore 3 a.m. EST, dunque corrispondenti proprio all'orario in cui Stranger Things 4 Volume 2 è stato messo a disposizione degli abbonati sul servizio video, corrispondente alle ore 9:00 in Italia.

Stranger Things Volume 4, un'immagine

È ovviamente un segno dell'intenso traffico che i server di Netflix hanno dovuto sostenere in tale momento, quando una quantità immane di utenti si è connessa contemporaneamente per poter vedere la conclusione della serie.

Ricordiamo che Stranger Things 4 Volume 2 è composto solo da 2 episodi, ma caratterizzati da una durata piuttosto straordinaria per una serie TV: il primo dura circa 90 minuti, il secondo 150 minuti, ovvero un totale di 4 ore di visione, dunque abbastanza anche per una stagione intera.

A questo punto, in molti avranno probabilmente già iniziato a vedere la conclusione della serie TV, forse anche concluso, dunque è possibile che internet diventi presto il regno degli spoiler, se non lo è già diventato.

In attesa di una recensione sul Volume 2 e di valutare se si tratti di una degna conclusione di una delle serie TV più popolari di questi anni, vi rimandiamo intanto alla recensione di Stranger Things 4 Volume 1.