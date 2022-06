Sega vuole adattare i giochi Atlus in film e serie TV live-action, incluso Persona

Sega vuole espandersi ulteriormente nel mercato dei film e serie TV, realizzando degli adattamenti live action dei giochi di Atlus, inclusi quelli della serie Persona.

Lo ha svelato Toru Nakahara, lead producer di Sega dei film di Sonic the Hedgehog e della serie Sonic Prime, che ha spiegato che allargarsi a nuove forme di storytelling è una nuova e fondamentale parte della strategia della compagnia giapponese. Per questo motivo Sega sta pensando di realizzare degli adattamenti live-action per il piccolo e grande schermo sfruttando il vasto repertorio di giochi Atlus, che includono tra gli altri i giochi delle serie Shin Megami Tensei e Persona, nonché Catherine.

"I mondi di Atlus sono pieni di dramma, hanno uno stile all'avanguardia e personaggi avvincenti", ha detto Nakahara. "Storie come quelle del franchise di Persona risuonano davvero con i nostri fan e vediamo un'opportunità per espandere la lore come nessuno ha mai visto, o giocato, prima d'ora. Sega e Atlus stanno lavorando per dare vita a queste storie e mondi attraverso nuovi mezzi per un nuovo pubblico."

Nakahara non ha svelato ulteriori dettagli in merito, come ad esempio con quali partner collaborerà Sega per dare vita ai film e serie TV live-action dei giochi Atlus, ma nondimeno si tratta di una notizia che risulterà particolarmente interessante per i fan di Persona e Shin Megami Tensei.

Che ne pensate, vi piacerebbe vedere i giochi Atlus re-immaginati per il grande e piccolo schermo? Fatecelo sapere nei commenti.