Alaloth: Champions of The Four Kingdoms disponibile in accesso anticipato

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms è disponibile in accesso anticipato su Steam e GOG, come annunciato da Gamera Interactive, che per festeggiare ha pubblicato anche un nuovo trailer di gioco, che trovate qui di seguito.

Alaloth su GOG

Alaloth su Steam

Il gioco costa 24,99€, ma è in offerta lancio a 19,99€. Volendo è possibile anche acquistare il catalogo digitale con gli artwork di gioco, la colonna sonora originale e il Supporter Pack, che per per 9,99€ dà accesso ai seguenti bonus:

Highborn Armor Set (una corazza piena di stile)

Nikan (un pet per la fortezza del giocatore)

Wisdom of the Mudar (un pezzo di arredamento per la fortezza, un globo magico del vecchio mondo)

500 monete d'oro

Dieci wallpaper in alta risoluzione

Un ruolo speciale nel canale Discord del gioco

Gamera Interactive ha avvertito nell'annuncio del lancio che ovviamente, trattandosi di una versione in accesso anticipato, il lavoro da fare è ancora molto, in particolare dal punto di vista delle rifiniture. Il gioco è comunque completamente giocabile, con molte più caratteristiche di quelle inizialmente pianificate.