Cuphead: The Delicious Last Course: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Studio MDHR ha pubblicato il trailer di lancio di Cuphead: The Delicious Last Course, la prima e probabilmente unica espansione del suo run and gun disegnato a mano disponibile da oggi, con lo stile grafico ispirato ai cartoni animati degli anni trenta. Si tratta di un video di pochi secondi, che mostra molto rapidamente alcuni dei nuovi boss, nonché Ms. Chalice, il nuovo personaggio giocabile, già vista nell'originale sotto forma di fantasma.

Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione di Cuphead: The Delicious Last Course, in cui abbiamo scritto:

Cuphead: The Delicious Last Course va preso a occhi chiusi da chiunque abbia amato Cuphead. È semplicemente un'espansione ideale: poco costosa e qualitativamente in linea con il gioco base. Non dura moltissimo, è vero (diciamo che bastano poche ore per vedere tutto, a seconda oltretutto della vostra abilità e della voglia di rigiocarsi i boss a livello più difficile), ma fa quello che deve fare e lascia con l'insopprimibile sensazione che sia valsa la pena di attendere, per tornare di nuovo nel folle mondo di Cuphead.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cuphead: The Delicious Last Course è disponibile per PC, console Xbox, console PlayStation e Nintendo Switch. Per giocarci avete bisogno del gioco base.