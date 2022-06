Doom RPG è giocabile su PC grazie a un port gratuito

Doom RPG è un gioco di ruolo tratto da Doom che fino a oggi era stato pubblicato solo su sistemi mobile. Ora è però possibile giocarlo anche su PC grazie a un port gratuito, realizzato da un gruppo di sviluppatori amatoriali. Anzi, questo è probabilmente l'unico modo per giocarci, visto che l'originale non è più accessibile.

Pagina del forum con il link per scaricare il port di Doom RPG

Un'immagine di Doom RPG su PC

Come sempre in questi casi, il port non comprende tutti i file di gioco. In linea teorica per sfruttarlo dovete avere il titolo originale e convertirvi da voi i file, ma non è decisamente facile, visto che, come abbiamo detto, praticamente non esiste più. Comunque, se siete dei felici possessori del gioco, che magari avete conservato su qualche vecchio telefono, potete cercare "Doom RPG BREW" nel menù Software di Archive.org per vedere se si trova qualcosa.

Per chi non lo ricordasse, Doom RPG è un simil Dungeon Master estremamente semplificato, ma a suo modo davvero ben fatto. Sicuramente è meritorio il fatto che qualcuno abbia voluto conservarlo.